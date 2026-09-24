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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 01.45 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Kamis, 24 September 2026: Siapkan Dana Sebelum Bepergian

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Keuangan Libra pada Kamis, 24 September 2026 perlu dikelola dengan cermat ketika muncul rencana perjalanan yang membutuhkan biaya cukup besar.

Keinginan mengunjungi tempat baru, termasuk bepergian ke luar negeri, memang dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan, tetapi persiapannya tidak hanya berkaitan dengan menentukan tujuan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya mulai memperkirakan seluruh kebutuhan biaya sebelum membuat keputusan untuk berangkat.

Selain tiket dan tempat menginap, perhitungkan pula makanan, transportasi selama berada di tujuan, dokumen perjalanan, serta pengeluaran tambahan lainnya.

Biaya kecil yang tidak masuk dalam perencanaan awal juga dapat membuat anggaran membengkak apabila tidak diperhitungkan sejak awal.

Dengan membuat rincian pengeluaran, Libra dapat melihat apakah rencana perjalanan tersebut memang sesuai dengan kondisi keuangan saat ini.

Jika dana yang tersedia masih belum memadai, tidak perlu memaksakan keberangkatan hanya karena ingin segera mewujudkan rencana.

Editor: Novia Tri Astuti
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