Ramalan Zodiak Capricorn Hari Jumat, 25 September 2026: Kepercayaan Diri Meningkat

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini membawa energi yang cukup positif. Beberapa kesempatan yang datang belakangan ini telah membantu meningkatkan rasa percaya diri Anda. Karena itu, teruslah melangkah dan pertahankan arah yang selama ini sudah Anda pilih.

Meski begitu, jangan lupa memberikan waktu untuk diri sendiri. Transit Bulan di Aquarius menunjukkan adanya perubahan positif yang perlahan dapat membawa suasana baru dalam kehidupan Capricorn.

Dalam urusan asmara, seseorang mungkin menunjukkan ketertarikan kepada Anda. Namun, keputusan untuk melanjutkan hubungan tersebut sepenuhnya berada di tangan Anda.

Bagi yang memiliki pasangan, komunikasi yang terbuka dapat menciptakan rasa aman dan kedekatan yang lebih kuat.

Di tempat kerja, kemampuan berpikir kreatif akan menjadi modal penting untuk menghadapi persoalan yang cukup rumit. Sementara itu, Anda mungkin juga mulai merencanakan pertemuan dengan seseorang yang istimewa.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut rangkuman prediksi cinta, keuangan, karier, dan kesehatan Capricorn.

Cinta Capricorn