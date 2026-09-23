3 Zodiak Ini Dapat Jalan Rezeki Baru di Akhir Tahun 2026, Mulai September Duit Datang dari Mana Saja

Zodiak yang diramalkan dapat jalan rezeki baru di akhir tahun 2026 saat mulai September duit datang dari mana saja. (dok: pexels)
JawaPos.com - Keberuntungan sering kali mempengaruhi banyak hal dalam hidup tak terkecuali soal keuangan.
Melalui hoki, banyak hal yang semula dianggap tidak mungkin atau tak diperhitungan jadi satu hal yang diperoleh atau jadi kenyataan.
Paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diprediksi akan jadi satu fase baru ketika hidup bisa bertumbuh menuju kesuksesan.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan dapat jalan rezeki baru di akhir tahun 2026 saat mulai September duit datang dari mana saja.
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1. Zodiak Capricorn
Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak capricorn dikatakan mendapatkan kejutan dalam waktu dekat ini.
Sebagai orang yang blak-blakan, dalam banyak urusan sering kali disampaikan secara langsung tanpa berbelit.
Hal ini lantas menjadi baik karena usaha yang dipunya jadi bisa menyelesaikan persoalan dengan cepat.
Karena bisa mengatasi masalah dalam waktu singkat, keuntungan yang diperoleh punbisa maksimalkan karena mereka hampir tak pernah terganggu tiap kali ada masalah datang.
2. Zodiak Sagitarius
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