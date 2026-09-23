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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 23 September 2026 | 21.37 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Leo Rabu, 23 September 2026: Waspadai Risiko Finansial

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Leo pada Rabu, 23 September 2026 perlu dikelola dengan lebih hati-hati, terutama jika sedang mempertimbangkan investasi atau penggunaan dana dalam jumlah besar.

Keinginan memperoleh keuntungan dengan cepat sebaiknya tidak membuat Leo melupakan berbagai risiko yang mungkin menyertai keputusan tersebut.

Berikut ramalan keuangan zodiak Leo pada Rabu, 23 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum menempatkan uang pada instrumen tertentu, luangkan waktu untuk memahami cara kerja, informasi yang tersedia, serta kemungkinan kerugiannya.

Jangan mudah mengambil keputusan hanya karena mendapatkan ajakan dari orang lain atau melihat tawaran keuntungan yang terdengar terlalu mudah.

Pastikan dana yang digunakan bukan bagian dari uang untuk kebutuhan pokok, kewajiban yang harus dibayar, maupun cadangan untuk kondisi darurat.

Selain investasi, Leo juga perlu memperhatikan kebiasaan belanja yang muncul ketika suasana hati sedang kurang baik.

Membeli sesuatu mungkin memberikan rasa senang untuk sementara, tetapi pengeluaran tanpa perencanaan dapat berdampak pada kondisi finansial dalam jangka lebih panjang.

Editor: Novia Tri Astuti
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