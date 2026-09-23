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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 23 September 2026 | 18.33 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Rabu, 23 September 2026: Berdamai dengan Masa Lalu

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Rabu, 23 September 2026, mungkin kembali diwarnai oleh ingatan tentang seseorang dari masa lalu.

Kenangan yang muncul kembali tidak selalu berarti Taurus harus segera mengambil keputusan atau memaksa diri untuk melupakan semuanya.

Setiap orang membutuhkan waktu yang berbeda untuk memahami dan menerima pengalaman emosional yang pernah dilalui.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Taurus pada Rabu, 23 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika sosok yang pernah dekat masih sesekali terlintas dalam pikiran, berikan ruang bagi diri sendiri untuk memahami perasaan tersebut tanpa terburu-buru mencari jawaban.

Rasa rindu maupun kehilangan merupakan bagian dari perjalanan emosional yang wajar, tetapi bukan berarti perasaan itu harus menjadi alasan untuk menghidupkan kembali hubungan yang telah berakhir.

Taurus dapat mencoba melihat pengalaman tersebut dari sisi yang lebih luas dengan mengambil pelajaran mengenai kebutuhan, harapan, dan batasan dalam sebuah hubungan.

Pengalaman masa lalu bisa menjadi bekal untuk membuat keputusan yang lebih matang ketika nantinya membuka hati kembali.

Editor: Novia Tri Astuti
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