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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 23 September 2026 | 17.22 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 23 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

 

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini diprediksi perlu menghadapi hari dengan kesabaran dan harapan. Mengendalikan perasaan serta emosi menjadi kunci agar berbagai situasi yang muncul tidak mengganggu fokus dalam menjalani aktivitas.

Tekanan juga berpotensi muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, keuangan, hingga kesehatan. Karena itu, tetap optimistis dan berusaha menjaga ketenangan menjadi langkah penting agar Sagitarius dapat melewati hari dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Rabu (23/9), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, hari ini menuntut Sagitarius untuk lebih bersabar dan tetap penuh harapan. Anda perlu mengendalikan perasaan serta emosi agar tidak mengambil keputusan secara terburu-buru.

Cinta Sagitarius

Hubungan asmara mungkin diwarnai perasaan yang mengganggu. Sikap emosional berpotensi membuat hubungan dengan pasangan menjadi kurang nyaman.

Hadapi setiap persoalan dengan tenang dan hindari reaksi berlebihan. Memberikan waktu untuk menenangkan diri dapat membantu Anda dan pasangan memahami situasi dengan lebih baik.

Karier Sagitarius

Tekanan kerja berpotensi meningkat sepanjang hari. Anda mungkin harus mengorbankan sebagian kenyamanan untuk memastikan berbagai tugas dapat diselesaikan dengan cermat.

Dukungan dari atasan juga mungkin tidak seperti yang diharapkan. Karena itu, fokuslah pada pekerjaan dan atur waktu dengan baik agar tekanan yang muncul tidak mengganggu hasil kerja.

Kesehatan Sagitarius

Beberapa masalah kesehatan mungkin muncul akibat berkurangnya kenyamanan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kurang tidur dan masalah kulit juga berpotensi menganggu kondisi Anda.

Pastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Jangan mengabaikan kebutuhan dasar seperti tidur dan menjaga kebersihan serta kesehatan tubuh.

Editor: Kuswandi
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