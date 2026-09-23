Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 23 September 2026 | 17.19 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 23 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

 

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari ini diprediksi akan menjalani hari yang menyenangkan dengan suasana hati yang lebih bahagia dan penuh percaya diri. Kondisi ini menjadi momentum yang tepat untuk mengambil keputusan penting dengan pertimbangan matang.

Energi positif juga membantu Scorpio menyelesaikan berbagai tantangan dengan lebih cepat. Perencanaan yang teratur, sikap sportif dalam hubungan, serta kondisi finansial yang mendukung membuat hari ini terasa lebih menjanjikan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Rabu (23/9), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, hari ini membawa suasana yang menyenangkan bagi Scorpio. Rasa bahagia dan percaya diri akan membantu Anda menghadapi berbagai situasi dengan lebih tenang.

Cinta Scorpio

Hubungan asmara berjalan dengan sikap saling menghargai. Scorpio kemungkinan mampu menunjukkan sikap sportif kepada pasangan ketika menghadapi berbagai situasi.

Pendekatan yang dewasa dan terbuka akan membuat pasangan kembali menaruh kepercayaan kepada Anda. Jaga komunikasi agar keharmonisan hubungan tetap terpelihara.

Karier Scorpio

Scorpio mampu menyelesaikan tugas-tugas yang menantang dengan cepat. Kemampuan tersebut didukung perencanaan jadwal kerja yang efektif dan sistematis.

Tetap pertahankan pola kerja yang teratur. Dengan pengelolaan waktu yang baik, berbagai pekerjaan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan.

Kesehatan Scorpio

Kondisi kesehatan berada dalam keadaan baik berkat tingkat energi yang tinggi. Tubuh terasa lebih bertenaga sehingga Anda dapat menjalani aktivitas dengan optimal.

Manfaatkan energi tersebut untuk melakukan berbagai kegiatan secara produktif. Meski begitu, tetap berikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat agar stamina tetap terjaga.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio Besok Kamis, 24 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Kamis, 24 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Rabu, 23 September 2026 | 16.25 WIB

5 Zodiak yang Berpeluang Mendapat Rezeki Lebih Besar Saat Venus di Scorpio hingga 25 Oktober 2026 - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Berpeluang Mendapat Rezeki Lebih Besar Saat Venus di Scorpio hingga 25 Oktober 2026

Rabu, 23 September 2026 | 01.22 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Rabu, 23 September 2026: Hindari Pikiran Negatif dan Siapkan Rencana - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Rabu, 23 September 2026: Hindari Pikiran Negatif dan Siapkan Rencana

Selasa, 22 September 2026 | 23.20 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore