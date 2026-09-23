Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 23 September 2026 | 23.20 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Kamis, 24 September 2026: Kendalikan Emosi dan Jaga Diri

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio besok, Kamis, 24 September 2026, mengingatkan Anda untuk lebih mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi situasi yang padat dan penuh tekanan.

Berbagai persoalan yang muncul secara bersamaan mungkin membuat Scorpio mudah merasa terganggu, terutama ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan.

Namun, reaksi yang terlalu cepat justru dapat memperumit masalah dan memengaruhi hubungan dengan orang-orang di sekitar.

Karena itu, Scorpio perlu memberikan waktu kepada diri sendiri untuk menenangkan pikiran sebelum mengambil tindakan atau menyampaikan pendapat.

Selain menjaga emosi, perhatian terhadap kesehatan juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan, termasuk memilih makanan yang lebih bergizi di tengah kesibukan.

Dalam kehidupan asmara, kejutan romantis atau pertemuan yang tidak terduga mungkin membawa suasana menyenangkan bagi Scorpio.

Sementara dalam karier, setiap keputusan penting sebaiknya dipikirkan dengan matang agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Kondisi keuangan diperkirakan cukup stabil, sedangkan rencana bepergian sebaiknya disesuaikan dengan tempat yang benar-benar ingin dikunjungi.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Rabu, 23 September 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Rabu, 23 September 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang

Rabu, 23 September 2026 | 21.45 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Scorpio Rabu, 23 September 2026: Hitung Risiko Sebelum Bertindak - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Scorpio Rabu, 23 September 2026: Hitung Risiko Sebelum Bertindak

Rabu, 23 September 2026 | 21.44 WIB

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Rabu, 23 September 2026: Rancang Langkah Memulai Usaha - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Rabu, 23 September 2026: Rancang Langkah Memulai Usaha

Rabu, 23 September 2026 | 19.04 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore