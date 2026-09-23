Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Kamis, 24 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini mengingatkan Anda bahwa tidak semua permintaan harus dijawab dengan kata "ya".

Sesekali, Anda perlu memberikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat dan memulihkan energi.

Transit Bulan di Aquarius membawa pesan positif bahwa kerja keras yang selama ini dilakukan berpeluang memberikan hasil yang baik. Karena itu, tetaplah percaya pada proses dan jangan mudah kehilangan semangat.

Dalam kehidupan sosial, bertemu orang baru mungkin membuat Sagitarius sedikit ragu pada awalnya. Berikan waktu untuk mengenal orang tersebut sebelum mengambil kesimpulan.

Di tempat kerja, hindari pertengkaran yang sebenarnya tidak perlu. Jika sedang merencanakan perjalanan, mengajak teman-teman dapat membuat pengalaman tersebut menjadi lebih menyenangkan.

Untuk mengetahui lebih lanjut perihal prediksi cinta, keuangan, karier, dan kesehatan Sagitarius, berikut ulasannya dilansir dari Astrotalk.

Cinta Sagitarius