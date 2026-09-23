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Leni Setya Wati
Rabu, 23 September 2026 | 16.25 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Kamis, 24 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari ini mengingatkan Anda untuk tidak membiarkan kesedihan atau suasana hati yang kurang baik menguasai aktivitas sehari-hari.

Transit Bulan di Aquarius mendorong Scorpio untuk tetap percaya diri dan melihat berbagai kemungkinan positif yang masih terbuka.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah kualitas tidur. Istirahat yang cukup dapat membantu menjaga kondisi tubuh sekaligus membuat pikiran lebih siap menghadapi berbagai aktivitas.

Dalam urusan kehidupan pribadi, hubungan pertemanan berpeluang berkembang menjadi sesuatu yang lebih romantis.

Sementara itu, jika harapan Scorpio terkait pekerjaan belum terwujud, jangan langsung menyerah. Tetap berusaha sambil memperkuat perencanaan keuangan.

Hari ini juga dapat menjadi waktu yang menarik untuk mencoba sesuatu yang spontan. Perjalanan mendadak atau perubahan suasana dapat memberikan energi baru dan membantu Scorpio keluar dari rutinitas.

Yuk baca ramalan zodiak Scorpio seputar percintaan, keuangan, karier dan kesehatan seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Scorpio

Editor: Novia Tri Astuti
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