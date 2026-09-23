Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis, 24 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini membawa pesan untuk tetap menjaga semangat meski suasana hati mungkin sedikit berubah.

Transit Bulan di Aquarius dapat membuat Libra merasa lebih lelah atau emosional dibandingkan biasanya. Namun, kondisi tersebut diperkirakan hanya sementara.

Jangan biarkan perasaan yang kurang nyaman mengganggu aktivitas sehari-hari. Justru, hari ini dapat menjadi momentum untuk kembali membangun rutinitas kebugaran yang sempat terabaikan.

Peluang baru juga berpotensi hadir sehingga Libra perlu tetap optimistis dalam menjalani berbagai aktivitas. Dalam kehidupan asmara, ada tanda-tanda positif yang berkaitan dengan hubungan tulus dan penuh perhatian.

Sementara di tempat kerja, Libra sebaiknya menjaga jarak dari orang-orang yang membawa energi negatif atau gemar menciptakan konflik. Fokus pada tanggung jawab sendiri akan membantu menjaga produktivitas.

Di tengah kesibukan, Libra juga dapat mulai merencanakan kegiatan bersama keluarga untuk menciptakan waktu berkualitas.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini ramalan zodiak Libra selengkapnya pada Kamis, 24 September 2026.