Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 23 September 2026 | 16.22 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis, 24 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini membawa pesan untuk tetap menjaga semangat meski suasana hati mungkin sedikit berubah.

Transit Bulan di Aquarius dapat membuat Libra merasa lebih lelah atau emosional dibandingkan biasanya. Namun, kondisi tersebut diperkirakan hanya sementara.

Jangan biarkan perasaan yang kurang nyaman mengganggu aktivitas sehari-hari. Justru, hari ini dapat menjadi momentum untuk kembali membangun rutinitas kebugaran yang sempat terabaikan.

Peluang baru juga berpotensi hadir sehingga Libra perlu tetap optimistis dalam menjalani berbagai aktivitas. Dalam kehidupan asmara, ada tanda-tanda positif yang berkaitan dengan hubungan tulus dan penuh perhatian.

Sementara di tempat kerja, Libra sebaiknya menjaga jarak dari orang-orang yang membawa energi negatif atau gemar menciptakan konflik. Fokus pada tanggung jawab sendiri akan membantu menjaga produktivitas.

Di tengah kesibukan, Libra juga dapat mulai merencanakan kegiatan bersama keluarga untuk menciptakan waktu berkualitas.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini ramalan zodiak Libra selengkapnya pada Kamis, 24 September 2026.

Cinta Libra

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Libra 23 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 23 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Rabu, 23 September 2026 | 17.17 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Rabu, 23 September 2026: Jaga Emosi dan Perhatikan Pengeluaran - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Rabu, 23 September 2026: Jaga Emosi dan Perhatikan Pengeluaran

Selasa, 22 September 2026 | 23.25 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Selasa, 22 September 2026: Lebih Peduli pada Diri Sendiri - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Selasa, 22 September 2026: Lebih Peduli pada Diri Sendiri

Selasa, 22 September 2026 | 19.37 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore