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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 23 September 2026 | 05.52 WIB

Dulu Dipandang Sebelah Mata, 7 Shio Ini Disebut Punya Jalan Menuju Kesuksesan

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter dan kisah perjalanan yang berbeda. Ada yang dipercaya menjalani kehidupan dengan relatif mudah, sementara sebagian lainnya digambarkan harus melewati berbagai tantangan sebelum menemukan momentum keberhasilan.

Dalam sejumlah ramalan, kondisi sulit dan pandangan sebelah mata dari lingkungan justru disebut dapat menjadi bagian dari proses perubahan. Seiring berjalannya waktu, karakter dan kemampuan yang sebelumnya tidak terlihat dipercaya mulai mendapatkan kesempatan untuk berkembang.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat memastikan masa depan seseorang. Kondisi kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pilihan, usaha, lingkungan, dan kesempatan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dalam ramalan tersebut disebut dapat mengalami perubahan kehidupan, dari masa penuh tantangan menuju kondisi yang lebih baik.

1. Shio Tikus

Shio Tikus sering digambarkan sebagai sosok cerdas, gesit, dan mampu membaca keadaan. Namun, karakter tersebut terkadang justru membuat mereka kurang mendapatkan perhatian karena tidak selalu tampil mencolok.

Dalam ramalan, kondisi tersebut disebut dapat berubah ketika kemampuan Tikus mulai mendapatkan kesempatan yang tepat. Kecerdikan dalam melihat peluang dan kemampuan menyesuaikan diri dipercaya menjadi modal untuk memperbaiki keadaan.

Peluang usaha maupun perkembangan dalam pekerjaan kemudian disebut dapat membuka jalan baru bagi Shio Tikus. Hal-hal yang sebelumnya dianggap biasa saja berpotensi menjadi kekuatan ketika dimanfaatkan secara tepat.

2. Shio Babi

Shio Babi kerap dikaitkan dengan karakter santai, ramah, dan suka berbagi. Dalam sejumlah penafsiran, sifat tersebut terkadang disalahartikan sebagai kurangnya ambisi.

Namun, ramalan justru menggambarkan adanya potensi perubahan ketika kemampuan mereka mulai mendapat pengakuan. Sifat terbuka dan mudah menjalin hubungan dapat membantu Babi membangun lingkungan sosial yang mendukung.

Dukungan dari keluarga, teman, maupun rekan kerja disebut dapat menjadi salah satu faktor yang membuka kesempatan baru. Dari sana, peluang dalam pekerjaan dan keuangan dipercaya mulai berkembang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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