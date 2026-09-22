Tak Mudah Boros, 6 Shio Ini Disebut Paling Cakap Mengatur Keuangan

seseorang yang hartanya tak pernah merosot
JawaPos.com - Kemampuan mengelola keuangan menjadi salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi seseorang. Bukan hanya mengenai besarnya penghasilan, tetapi juga bagaimana seseorang mengatur pengeluaran, menyisihkan uang, serta merencanakan kebutuhan di masa depan.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter setiap shio kerap dipercaya memiliki kaitan dengan cara seseorang menghadapi berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan finansial. Beberapa shio bahkan digambarkan memiliki sifat hemat, penuh perhitungan, dan mampu melihat peluang.
Dilansir dari kanal YouTube Shio dan Hoki, terdapat enam shio yang dipercaya memiliki kecenderungan kuat dalam mengatur keuangan. Berikut gambaran masing-masing shio berdasarkan ramalan tersebut.
Shio Kerbau digambarkan sebagai sosok yang sabar, konsisten, dan disiplin. Dalam urusan finansial, mereka disebut tidak mudah tergoda menggunakan uang untuk hal-hal yang bersifat sementara.
Sebelum mengeluarkan uang, mereka cenderung mempertimbangkan kebutuhan dan manfaatnya terlebih dahulu. Kebiasaan tersebut dipercaya membantu mereka menjaga kondisi keuangan tetap teratur.
Selain menabung, Shio Kerbau juga digambarkan lebih menyukai perencanaan jangka panjang sehingga memiliki kecenderungan mempersiapkan kebutuhan masa depan.
Kecerdikan menjadi karakter yang sering dilekatkan pada Shio Tikus. Dalam ramalan astrologi Tiongkok, mereka dipercaya memiliki kemampuan membaca situasi dan menemukan kesempatan yang berhubungan dengan keuangan.
Mereka juga disebut cukup berhati-hati dalam menggunakan uang. Sikap hemat tersebut membuat pengeluaran lebih mudah dikendalikan dan sebagian pendapatan dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain.
Kemampuan menganalisis peluang dan kebiasaan mempertimbangkan risiko menjadi karakter yang dianggap menonjol dari shio ini.
Shio Naga kerap digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri, visioner, dan memiliki ambisi besar. Dalam hal finansial, karakter tersebut dipercaya membuat mereka tidak hanya memikirkan kebutuhan saat ini.
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