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Leni Setya Wati
Selasa, 7 Juli 2026 | 21.21 WIB

8 Shio Ini Diyakini Cakap Mencari Peluang Cuan, Diramalkan Berlimpah Rezeki

Ilustrasi shio yang pintar cari cuan di berbagai keadaan (freepik) - Image

Ilustrasi shio yang pintar cari cuan di berbagai keadaan (freepik)

JawaPos.com - Kemampuan menghasilkan uang tidak hanya ditentukan oleh kerja keras, tetapi juga kecermatan dalam melihat peluang dan mengambil keputusan pada waktu yang tepat. Karena itu, setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam membangun sumber penghasilannya.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki naluri bisnis yang baik, mudah beradaptasi dengan berbagai situasi, serta mampu menemukan peluang untuk memperoleh keuntungan. Karakter tersebut diyakini membuat mereka lebih mudah menarik rezeki dibandingkan shio lainnya.

Dikutip dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat delapan shio yang disebut memiliki kemampuan mencari cuan di berbagai keadaan dan diramalkan akan terus memperoleh limpahan rezeki. Berikut daftarnya.

1. Shio Macan

Khusus yang dilahirkan tahun 1962, 1974 (unsur kayu), 1986 (unsur api), 1998 (unsur tanah), 2010 (unsur logam).

Shio pertama yang memiliki kecenderungan untuk menjadi terampil dalam mencari uang di berbagai keadaan adalah Shio Macan. Shio ini dikenal sebagai yang rajin dan pekerja keras.

Mereka tidak pernah ragu untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan finansialnya. Dengan kegigihan dan ketekunan yang dimilikinya, Macan dapat menghadapi berbagai tantangan finansial dan memperoleh hasil yang diinginkan.

2. Shio Kera

Khusus yang dilahirkan tahun 1980 (unsur logam), 1992 (unsur air), 2004 (unsur kayu), 2016 (unsur api).

Kemampuan Shio Kera dalam mencari uang di berbagai keadaan juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Kera dikenal sebagai shio yang cerdas, kreatif, dan inovatif.

Mereka mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya dan menemukan cara yang unik dan efektif untuk menghasilkan uang.

Kera juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

3. Shio Ayam

Khusus yang dilahirkan tahun 1969 (unsur tanah), 1981 (unsur logam), 1993 (unsur air), 2005 (unsur kayu), 2017 (unsur api).

Editor: Setyo Adi Nugroho
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