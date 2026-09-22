September Penuh Kejutan! 6 Shio Ini Diprediksi Dapat Rezeki, Jodoh, dan Karier Baru

Ilustrasi shio (magnific)
JawaPos.com - Setiap bulan dapat menghadirkan berbagai perubahan dalam kehidupan. Bagi sebagian orang, perubahan tersebut bisa berkaitan dengan datangnya peluang baru, kondisi keuangan, hubungan asmara, hingga perkembangan dalam pekerjaan.
Dalam astrologi Tiongkok, perubahan semacam itu kerap dikaitkan dengan karakter dan peruntungan masing-masing shio. September pun disebut membawa sejumlah kejutan bagi beberapa shio tertentu, mulai dari peluang mendapatkan rezeki hingga kabar bahagia dalam hubungan.
Dikutip dari kanal YouTube Marcel Wen, terdapat enam shio yang dalam ramalan disebut berpotensi menerima kejutan besar selama bulan September. Bentuknya beragam, seperti peluang usaha, peningkatan karier, hadiah, kabar mengenai keluarga, hingga perkembangan hubungan asmara.
Berikut enam shio yang dimaksud:
Pemilik Shio Naga dikenal memiliki karakter kreatif, percaya diri, dan mudah membangun hubungan dengan orang lain. Kemampuan melihat peluang juga membuat mereka sering dikaitkan dengan dunia bisnis dan usaha.
Dalam ramalan tersebut, September disebut dapat membawa kejutan positif bagi Shio Naga. Peluang usaha yang semakin berkembang, hadiah, maupun pemasukan yang datang di luar perkiraan menjadi beberapa hal yang disebut mungkin terjadi.
Shio Kambing sering digambarkan sebagai pribadi penyayang, setia, dan memiliki semangat pantang menyerah. Mereka juga dikenal mampu bertahan ketika menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan.
Menurut ramalan, bulan September menjadi periode yang membawa kabar menggembirakan bagi Shio Kambing. Kejutan tersebut dapat berkaitan dengan rezeki, keberhasilan setelah melalui proses panjang, maupun kabar bahagia mengenai keluarga.
Orang yang memiliki Shio Ayam dikenal rajin, cerdas, dan terbuka terhadap pengalaman baru. Sifat ramah membuat mereka mudah memperluas pertemanan, meski terkadang disebut memiliki kebiasaan berbelanja secara berlebihan.
Ramalan menyebut September dapat menghadirkan perubahan menarik bagi Shio Ayam. Kejutan yang datang diprediksi berkaitan dengan kondisi finansial, perkembangan karier, ataupun kehidupan percintaan.
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