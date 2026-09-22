Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 23 September 2026 | 01.31 WIB

3 Zodiak yang Peka Terhadap Kondisi Orang Lain, Bahkan Ikut Merasakan Beban Hidupnya

Ilustrasi support system/Magnific - Image

Ilustrasi support system/Magnific

JawaPos.com - Beberapa orang seolah terlahir dengan naluri untuk mengambil peran saat seseorang mengalami kelelahan secara psikologi.

Mereka tidak tahan menyaksikan orang-orang yang mereka sayangi menghadapi masalah seorang diri.

Bagi tiga zodiak yang berusaha menjaga semua orang tetap baik-baik saja, mereka juga turut merasakan beban emosional yang dialami orang lain.

Mereka mampu merasakan emosi orang lain dengan sangat mendalam. Berdasarkan informasi dari laman /thoughtcatalog yang dikutip pada (21/9), berikut zodiak yang sangat peka pada kondisi orang lain. 

Cancer adalah sosok yang tahu siapa yang sedang terluka, siapa yang kewalahan,dan siapa yang berpura-pura baik-baik saja.

Kebanyakan orang tidak menyadari betapa banyak perhatian dan kepedulian yang anda berikan sebenarnya muncul dari naluri, bukan karena mereka memiliki energi yang tidak terbatas. Virgo bangga dengan kekuatan emosional yang dimiliki. 

Virgo adalah sosok yang diam-diam menjaga keadaan tetap stabil. Mereka hanya melihat masalah, bersiap menghadapinya, lalu menyelesaikannya.

Virgo merasa lelah bukan semata-mata karena pekerjaan yang dilakukan, tetapi karena adanya pemikiran bahwa jika anda tidak mengerjakannya, tidak akan ada orang lain yang melakukannya. 

Pisces menyerap emosi seperti air menyerap cahaya, secara diam-diam dan sepenuhnya. Oleh karena itu, anda terus menenangkan, memberikan semangat, mendengarkan seseorang, dan menghibur sampai suasana di sekitar terasa lebih ringan.

Anda memiliki kekuatan yang mungkin tidak mendapatkan apresiasi yang cukup dari orang lain. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Cara yang Dapat Dilakukan Pemimpin untuk Memberikan Energi Positif dan Menyemangati Orang Lain - Image
Kepribadian

7 Cara yang Dapat Dilakukan Pemimpin untuk Memberikan Energi Positif dan Menyemangati Orang Lain

Rabu, 23 September 2026 | 01.24 WIB

Jika Kamu Tidak Ingin Menjadi Orang yang Dikendalikan oleh Orang Lain, Pahami 5 Cara Ini - Image
Kepribadian

Jika Kamu Tidak Ingin Menjadi Orang yang Dikendalikan oleh Orang Lain, Pahami 5 Cara Ini

Minggu, 20 September 2026 | 05.17 WIB

Jika Kamu Ingin Membangun Batasan yang Baik dengan Orang Lain, Lakukan 7 Cara Sederhana Ini - Image
Kepribadian

Jika Kamu Ingin Membangun Batasan yang Baik dengan Orang Lain, Lakukan 7 Cara Sederhana Ini

Rabu, 16 September 2026 | 03.30 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore