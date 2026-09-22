3 Zodiak yang Peka Terhadap Kondisi Orang Lain, Bahkan Ikut Merasakan Beban Hidupnya

JawaPos.com - Beberapa orang seolah terlahir dengan naluri untuk mengambil peran saat seseorang mengalami kelelahan secara psikologi.

Mereka tidak tahan menyaksikan orang-orang yang mereka sayangi menghadapi masalah seorang diri.

Bagi tiga zodiak yang berusaha menjaga semua orang tetap baik-baik saja, mereka juga turut merasakan beban emosional yang dialami orang lain.

Mereka mampu merasakan emosi orang lain dengan sangat mendalam. Berdasarkan informasi dari laman /thoughtcatalog yang dikutip pada (21/9), berikut zodiak yang sangat peka pada kondisi orang lain.

Cancer

Cancer adalah sosok yang tahu siapa yang sedang terluka, siapa yang kewalahan,dan siapa yang berpura-pura baik-baik saja.

Kebanyakan orang tidak menyadari betapa banyak perhatian dan kepedulian yang anda berikan sebenarnya muncul dari naluri, bukan karena mereka memiliki energi yang tidak terbatas. Virgo bangga dengan kekuatan emosional yang dimiliki.

Virgo

Virgo adalah sosok yang diam-diam menjaga keadaan tetap stabil. Mereka hanya melihat masalah, bersiap menghadapinya, lalu menyelesaikannya.

Virgo merasa lelah bukan semata-mata karena pekerjaan yang dilakukan, tetapi karena adanya pemikiran bahwa jika anda tidak mengerjakannya, tidak akan ada orang lain yang melakukannya.

Pisces

Pisces menyerap emosi seperti air menyerap cahaya, secara diam-diam dan sepenuhnya. Oleh karena itu, anda terus menenangkan, memberikan semangat, mendengarkan seseorang, dan menghibur sampai suasana di sekitar terasa lebih ringan.