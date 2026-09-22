3 Shio yang Bakal Dapat Rezeki Nomplok di Akhir Tahun 2026, Mulai September Dompetnya Jadi Tebal

Shio yang diramalkan bakal dapat rezeki nomplok di akhir tahun 2026 saat mulai September dompetnya jadi tebal terus. (dok: magnific)
JawaPos.com - Rezeki nomplok memanglah jadi salah satu hal yang banyak diharapkan kedatangannya oleh banyak orang.
Tidak sedikit yang punya keinginan mendapatkan sesuatu yang terduga supaya bisa memberikan perubahan pada hidupnya.
Di paruh kedua tahun 2026 ini sendiri ada segelintir orang yang dikatakan cukup beruntungan hingga memperoleh serangkaian kebaikan.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan bakal dapat rezeki nomplok di akhir tahun 2026 saat mulai September dompetnya jadi tebal terus.
1. Shio Tikus
Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio tikus diramalkan akan mendapatkan satu keberuntungan di akhir tahun 2026 ini.
Dalam waktu dekat, mereka yang berzodiak satu ini dimungkinkan akan terbuka jalan rezekinya.
Pintu rezeki yang selama ini mengalirkan banyak kebaikan, diprediksi bia makin terbuka lebar.
Banyak kebaikan dalam berbagai bentuk datang dan bila cukup bijak, apa yang hadir bisa digunakan untuk mengubah nasib ke depannya.
2. Shio Naga
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