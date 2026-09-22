Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Selasa, 22 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Selasa, 22 September 2026, berkaitan dengan cara menjaga keseimbangan antara kesibukan, kondisi emosional, dan kebutuhan tubuh.

Tuntutan pekerjaan maupun tanggung jawab lainnya bisa membuat Virgo terlalu fokus menyelesaikan berbagai hal sampai mengesampingkan waktu untuk memulihkan energi.

Sifat ingin memberikan hasil terbaik juga perlu dikendalikan agar tidak membuat Virgo terus bekerja ketika tubuh sebenarnya sudah membutuhkan jeda.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Tidak semua hal harus diselesaikan dalam satu waktu.

Membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian dapat membantu Virgo mengurangi tekanan sekaligus membuat tugas terasa lebih ringan untuk dijalani.

Ketika rasa lelah mulai muncul, jangan menganggap istirahat sebagai tanda kurang produktif.