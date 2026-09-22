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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 19.32 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Selasa, 22 September 2026: Jaga Pola Hidup Seimbang

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Selasa, 22 September 2026 dapat tetap terjaga apabila kebiasaan hidup sehat dilakukan secara konsisten.

Perhatian terhadap makanan menjadi salah satu hal yang penting, terutama dengan mengurangi konsumsi makanan berminyak dan gorengan yang terlalu sering.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo dapat mulai memilih menu yang lebih beragam dan menyesuaikannya dengan kebutuhan tubuh serta tingkat aktivitas sehari-hari.

Tidak perlu melakukan perubahan secara drastis karena kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus dapat menjadi langkah yang lebih mudah dipertahankan.

Pastikan kebutuhan cairan terpenuhi dan usahakan tidak melewatkan waktu makan hanya karena sedang sibuk.

Selain asupan makanan, Leo juga perlu memperhatikan respons tubuh setelah menjalani berbagai kegiatan.

Merasa mampu beraktivitas bukan berarti harus terus memaksakan diri tanpa memberikan kesempatan tubuh untuk beristirahat.

Editor: Novia Tri Astuti
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