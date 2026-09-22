Ramalan Zodiak Capricorn untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Transit Bulan di Aquarius mengingatkan Capricorn untuk lebih mendengarkan kata hati daripada terus-menerus memikirkan segala kemungkinan. Terlalu banyak berpikir justru dapat membuat Anda semakin sulit menentukan langkah.

Dalam pekerjaan, hindari mengambil tanggung jawab melebihi kemampuan. Memaksakan diri menyelesaikan terlalu banyak tugas dapat membuat tubuh dan pikiran kelelahan.

Sebaliknya, kerja keras yang dilakukan secara terarah justru dapat membuka peluang dan membawa perkembangan positif.

Kehidupan asmara juga membutuhkan komunikasi yang terbuka. Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, berbicara dari hati ke hati dapat membantu mempererat hubungan. Sementara bagi yang masih lajang, kesempatan bertemu seseorang yang menarik mungkin terbuka.

Pertemuan dengan orang yang memiliki pengaruh atau pengalaman lebih luas juga dapat menghadirkan peluang baru.

Namun, untuk saat ini, menghabiskan waktu di rumah dan memberikan tubuh kesempatan untuk beristirahat mungkin menjadi pilihan yang paling tepat.

Untuk ramalan lengkap zodiak Capricorn pada Rabu, 23 September 2026, berikut ulasannya dilansir dari laman Astrotalk.