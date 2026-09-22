Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 23.55 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok Rabu, 23 September 2026: Ungkapkan Perasaan dan Wujudkan Impian

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aries besok, Rabu, 23 September 2026, mengajak Anda untuk lebih berani mengungkapkan perasaan dan mengambil langkah nyata demi mencapai impian.

Keinginan besar tidak akan memberikan hasil apabila hanya disimpan dalam pikiran tanpa diikuti usaha yang konsisten.

Aries perlu mulai mengubah rencana menjadi tindakan agar tujuan yang selama ini diharapkan dapat perlahan diwujudkan.

Di tengah kesibukan tersebut, penting bagi Aries untuk memberikan waktu bagi diri sendiri agar pikiran tetap tenang dan energi tidak terkuras berlebihan.

Berjalan kaki atau melakukan kegiatan ringan di luar ruangan dapat menjadi cara untuk menyegarkan suasana hati.

Dalam urusan asmara, Aries yang sedang menyukai seseorang disarankan untuk tidak terus menyembunyikan perasaan karena keterbukaan dapat membuka peluang hubungan baru.

Sementara itu, pengelolaan keuangan perlu dilakukan secara bijaksana agar pemasukan tidak habis untuk kebutuhan yang kurang penting.

Menghargai waktu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan karena setiap kesempatan yang terlewat belum tentu dapat kembali dengan cara yang sama.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus Besok Rabu, 23 September 2026: Terima Keadaan dan Susun Rencana - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Rabu, 23 September 2026: Terima Keadaan dan Susun Rencana

Selasa, 22 September 2026 | 23.50 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Rabu, 23 September 2026: Tenangkan Pikiran dan Nikmati Proses - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Rabu, 23 September 2026: Tenangkan Pikiran dan Nikmati Proses

Selasa, 22 September 2026 | 23.45 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Besok Rabu, 23 September 2026: Kendalikan Emosi dan Atur Waktu - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Besok Rabu, 23 September 2026: Kendalikan Emosi dan Atur Waktu

Selasa, 22 September 2026 | 23.40 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore