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Leni Setya Wati
Selasa, 22 September 2026 | 17.56 WIB

Ramalan Zodiak Leo untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Transit Bulan di Aquarius membawa energi positif yang dapat memberikan hasil baik sekaligus meningkatkan rasa percaya diri Leo.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk lebih yakin terhadap kemampuan diri dan berbagai keputusan yang sedang dihadapi.

Dalam urusan kesehatan, Leo disarankan mulai menyusun pola hidup yang lebih teratur. Buatlah target kesehatan yang realistis, kemudian jalankan secara konsisten agar hasilnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Kehidupan asmara juga membutuhkan sikap yang lebih dewasa. Cobalah memahami perasaan pasangan sebelum mengambil kesimpulan.

Dari sisi keuangan, keputusan yang dipertimbangkan dengan matang berpotensi memberikan hasil yang menguntungkan.

Jika sebelumnya Anda terus menunda rencana perjalanan, hari ini bisa menjadi momentum untuk mulai merealisasikannya.

Yuk baca ramalan lengkap Leo selengkapnya pada hari Rabu, 23 September 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Leo

Editor: Novia Tri Astuti
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