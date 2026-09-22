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Dhiaz Asihing Pamartany
Selasa, 22 September 2026 | 17.06 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Rabu, 23 September 2026: Tetap Sabar Hadapi Berbagai Tantangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan Scorpio Rabu, 23 September 2026 mengingatkan pentingnya mengawasi setiap aktivitas dengan lebih cermat.

Sejumlah tantangan mungkin muncul dan membuat Scorpio harus bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan.

Kesabaran dan keteguhan menjadi hal penting agar berbagai persoalan dapat dihadapi tanpa terburu-buru.

Hari ini, Scorpio juga perlu berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama di lingkungan kerja.

Hubungan dengan pasangan berpotensi diwarnai perbedaan pemahaman, sedangkan kondisi keuangan perlu dijaga karena ada kecenderungan mengeluarkan uang secara berlebihan.

Berikut ramalan Scorpio hari Rabu, 23 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam pekerjaan, Scorpio perlu lebih berhati-hati saat berurusan dengan bawahan atau rekan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ada kemungkinan terjadi situasi yang membuat Scorpio merasa dirugikan atau kurang mendapatkan informasi yang tepat.

Karena itu, periksa kembali pekerjaan dan informasi sebelum mengambil keputusan. Jangan terlalu cepat mempercayai sesuatu tanpa memastikan kebenarannya. Ketelitian dapat membantu mengurangi risiko masalah di tempat kerja.

2. Cinta

Hubungan dengan pasangan mungkin diwarnai percakapan yang cukup panas. Kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi dapat menjadi pemicu perdebatan.

Scorpio sebaiknya memberikan waktu untuk saling memahami sebelum mengambil kesimpulan. Hindari berbicara dengan emosi agar persoalan tidak semakin besar. Komunikasi yang tenang dapat membantu memperbaiki suasana hubungan.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Scorpio perlu mendapat perhatian lebih. Ada kecenderungan untuk mengeluarkan uang melebihi kebutuhan, yang dapat menimbulkan masalah finansial.

Sebaiknya buat daftar kebutuhan dan tentukan batas pengeluaran. Hindari pembelian yang tidak mendesak agar kondisi keuangan tetap terkendali.

Editor: Novia Tri Astuti
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