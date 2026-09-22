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Dhiaz Asihing Pamartany
Selasa, 22 September 2026 | 17.12 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Rabu, 23 September 2026: Susun Rencana dengan cermat agar Target Tercapai

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Ramalan Capricorn Rabu, 23 September 2026 membawa suasana yang lebih reflektif.

Hari ini dapat menjadi waktu bagi Capricorn untuk memikirkan kembali berbagai langkah yang akan dilakukan.

Perencanaan yang matang menjadi hal penting agar aktivitas berjalan terarah dan tujuan yang ingin dicapai dapat diwujudkan.

Namun, sejumlah aspek kehidupan Capricorn mungkin membutuhkan perhatian lebih. Hasil pekerjaan cenderung berjalan biasa saja sehingga ketelitian tetap diperlukan.

Dalam hubungan asmara, rasa frustrasi dapat memicu ketegangan dengan pasangan. Kondisi keuangan juga perlu diperhatikan karena pemasukan mungkin belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan.

Berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Aktivitas pekerjaan Capricorn mungkin memberikan hasil yang sedang-sedang saja. Meski demikian, bukan berarti Anda dapat mengabaikan tanggung jawab yang ada.

Perhatikan setiap tugas dengan teliti dan hindari melakukan pekerjaan secara terburu-buru. Perencanaan yang baik dapat membantu Capricorn menyelesaikan pekerjaan secara lebih teratur dan mengurangi kemungkinan kesalahan.

2. Cinta

Dalam hubungan asmara, Capricorn mungkin menunjukkan rasa frustrasi kepada pasangan. Sikap tersebut berpotensi menimbulkan sedikit ketidakharmonisan dalam hubungan.

Sebaiknya kendalikan emosi sebelum membicarakan persoalan dengan pasangan. Cobalah menyampaikan perasaan dengan cara yang tenang agar masalah dapat dibahas tanpa memperburuk suasana.

3. Keuangan

Perkembangan keuangan Capricorn mungkin belum terlalu baik. Kondisi tersebut dapat membuat Anda kesulitan memenuhi sejumlah kebutuhan.

Atur pengeluaran berdasarkan skala prioritas dan hindari pembelian yang tidak mendesak. Perencanaan keuangan yang lebih cermat dapat membantu mengurangi tekanan finansial.

Editor: Novia Tri Astuti
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