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Leni Setya Wati
Selasa, 22 September 2026 | 17.45 WIB

Ramalan Zodiak Aries untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Transit Bulan di Aquarius mendorong Aries untuk lebih percaya pada penilaian dan intuisi pribadi sebelum menentukan pilihan.

Tidak semua tujuan dapat dicapai dalam waktu singkat, sehingga Anda perlu bersabar dan tetap menjaga pikiran positif. Selama terus berusaha, langkah Anda akan perlahan membawa hasil.

Dalam hubungan, kesalahpahaman yang sempat muncul berpeluang menemukan jalan keluar. Suasana bersama pasangan maupun orang terdekat pun menjadi lebih harmonis.

Di sisi pekerjaan, tekanan yang sebelumnya terasa berat mulai mereda sehingga Anda dapat bernapas lebih lega. Ada pula kemungkinan Anda mulai memikirkan atau merencanakan perjalanan jarak jauh.

Berikut ini adalah ramalan zodiak Aries pada Rabu, 23 September 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Aries

Bagi Aries yang sedang menyukai seseorang, hari ini menjadi waktu yang baik untuk lebih terbuka mengenai perasaan.

Jangan terlalu lama menyimpan apa yang ada di dalam hati. Mengungkapkan perasaan dengan jujur dapat membuka peluang bagi hubungan untuk berkembang ke arah yang lebih dekat dan serius.

Editor: Novia Tri Astuti
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