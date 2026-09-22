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Dhiaz Asihing Pamartany
Selasa, 22 September 2026 | 16.45 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Rabu 23 September 2026: Atasi Rasa Tidak Percaya Diri

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Ramalan Taurus Rabu 23 September 2026 memberitahu agar Anda tidak terlalu larut dalam rasa tidak percaya diri.

Perasaan ragu atau khawatir mungkin muncul sepanjang hari dan membuat beberapa hal terasa lebih berat dari biasanya.

Taurus disarankan menjalani berbagai situasi dengan santai serta tidak memberikan tekanan berlebihan kepada diri sendiri.

Di sisi lain, sejumlah tanggung jawab baru mungkin menanti Taurus, terutama dalam pekerjaan.

Hubungan dengan pasangan juga menjadi perhatian karena ada persoalan yang ingin segera diselesaikan. Sementara itu, kondisi keuangan perlu dijaga dengan membatasi pengeluaran.

Berikut ramalan Taurus selengkapnya dalam aspek karier, cinta, keuangan dan kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Taurus mungkin mendapatkan lebih banyak tanggung jawab di tempat kerja. Bertambahnya tugas membuat Anda perlu memberikan perhatian lebih terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Jangan sampai banyaknya tanggung jawab membuat konsentrasi terganggu.

Periksa kembali pekerjaan sebelum diselesaikan agar hasilnya tetap baik. Ketelitian dan fokus dapat membantu Taurus mencapai kepentingan yang diharapkan.

2. Cinta

Dalam hubungan asmara, Taurus tampaknya cukup serius untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi bersama pasangan.

Keinginan untuk memperbaiki hubungan dapat mendorong Anda membicarakan masalah tersebut secara langsung.

Manfaatkan kesempatan ini untuk berkomunikasi dengan terbuka. Dengarkan juga pandangan pasangan agar pembicaraan tidak hanya berfokus pada satu pihak.

3. Keuangan

Editor: Novia Tri Astuti
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