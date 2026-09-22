Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 15.52 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Selasa, 22 September 2026: Tetap Fokus dan Terbuka

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Selasa, 22 September 2026 mengingatkan pentingnya menjaga fokus meskipun berbagai tuntutan pekerjaan mulai terasa semakin berat.

Kekhawatiran mengenai hasil kerja atau arah profesional ke depan memang dapat muncul, tetapi terlalu lama memikirkan kemungkinan buruk justru bisa membuat Capricorn sulit melihat solusi yang tersedia.

Karena itu, cobalah menghadapi tanggung jawab secara bertahap agar pekerjaan tidak terasa terlalu membebani.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika menghadapi pekerjaan dengan cakupan besar, Capricorn dapat membaginya menjadi beberapa bagian yang lebih mudah dikelola.

Susun urutan berdasarkan tingkat kepentingan dan tenggat waktu agar perhatian tidak hanya tertuju pada tugas yang paling mudah diselesaikan.

Cara tersebut dapat membantu Capricorn bekerja dengan lebih teratur sekaligus mengurangi tekanan yang muncul karena terlalu banyak hal harus dipikirkan sekaligus.

Capricorn juga tidak perlu ragu meminta pendapat ketika menemukan persoalan yang sulit diselesaikan sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Aquarius Selasa, 22 September 2026: Susun Langkah dengan Matang - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Selasa, 22 September 2026: Susun Langkah dengan Matang

Selasa, 22 September 2026 | 15.49 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Selasa, 22 September 2026: Terus Kembangkan Keterampilan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Selasa, 22 September 2026: Terus Kembangkan Keterampilan

Selasa, 22 September 2026 | 15.43 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Selasa, 22 September 2026: Jangan Ragu Meminta Bantuan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Libra Selasa, 22 September 2026: Jangan Ragu Meminta Bantuan

Selasa, 22 September 2026 | 15.31 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore