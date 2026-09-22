Ramalan Karier Zodiak Capricorn Selasa, 22 September 2026: Tetap Fokus dan Terbuka

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Selasa, 22 September 2026 mengingatkan pentingnya menjaga fokus meskipun berbagai tuntutan pekerjaan mulai terasa semakin berat.
Kekhawatiran mengenai hasil kerja atau arah profesional ke depan memang dapat muncul, tetapi terlalu lama memikirkan kemungkinan buruk justru bisa membuat Capricorn sulit melihat solusi yang tersedia.
Karena itu, cobalah menghadapi tanggung jawab secara bertahap agar pekerjaan tidak terasa terlalu membebani.
Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Jika menghadapi pekerjaan dengan cakupan besar, Capricorn dapat membaginya menjadi beberapa bagian yang lebih mudah dikelola.
Susun urutan berdasarkan tingkat kepentingan dan tenggat waktu agar perhatian tidak hanya tertuju pada tugas yang paling mudah diselesaikan.
Cara tersebut dapat membantu Capricorn bekerja dengan lebih teratur sekaligus mengurangi tekanan yang muncul karena terlalu banyak hal harus dipikirkan sekaligus.
Capricorn juga tidak perlu ragu meminta pendapat ketika menemukan persoalan yang sulit diselesaikan sendiri.
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Jawa Pos
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