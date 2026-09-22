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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 15.51 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Selasa, 22 September 2026: Bahas Komitmen dengan Terbuka

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Selasa, 22 September 2026 dapat terasa lebih serius ketika pembicaraan mulai menyentuh komitmen dan rencana hubungan ke depan.

Capricorn yang sudah memiliki pasangan sebaiknya tidak menghindari topik penting hanya karena khawatir perbedaan pendapat akan muncul.

Justru melalui percakapan yang terbuka, kedua pihak dapat mengetahui harapan dan keinginan masing-masing dengan lebih jelas.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika terdapat persoalan yang selama ini belum sempat dibicarakan, pilih waktu yang tepat ketika suasana hati kedua pihak cukup tenang.

Sampaikan apa yang dirasakan tanpa memaksa pasangan untuk langsung memberikan keputusan atau jawaban.

Terkadang seseorang membutuhkan waktu untuk memahami perasaannya sendiri sebelum dapat menentukan sikap terhadap sebuah persoalan.

Capricorn juga perlu belajar mendengarkan, bukan hanya berusaha memastikan pendapatnya diterima.

Editor: Novia Tri Astuti
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