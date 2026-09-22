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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 15.45 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Selasa, 22 September 2026: Pahami Kebutuhan Hati

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Selasa, 22 September 2026 mengajak untuk lebih memahami keinginan dan kebutuhan yang sebenarnya ingin ditemukan dalam sebuah hubungan.

Mempertahankan hubungan agar terlihat baik dari luar tidak seharusnya membuat Aquarius terus mengabaikan perasaan pribadi.

Ketika kebutuhan emosional tidak pernah dibicarakan, hubungan yang tampak tenang sekalipun dapat menyimpan persoalan yang perlahan menumpuk.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aquarius pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, membicarakan harapan masing-masing secara terbuka dapat membantu kedua pihak mengetahui arah hubungan.

Sampaikan keinginan dengan cara yang tenang dan tetap mempertimbangkan perasaan pasangan agar percakapan tidak berubah menjadi pertengkaran.

Aquarius juga tidak perlu merasa bersalah karena memiliki standar tertentu dalam hubungan.

Menginginkan sikap yang menghargai waktu, keberadaan, dan perasaan merupakan bagian dari memahami kebutuhan dalam sebuah hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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