Ramalan Asmara Zodiak Libra Selasa, 22 September 2026: Berdamai dengan Masa Lalu

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Selasa, 22 September 2026 mengajak untuk perlahan melepaskan keterikatan dengan hubungan yang telah berlalu.
Bagi Libra yang baru mengalami perpisahan, hilangnya hubungan tidak selalu langsung membuat perasaan ikut berakhir.
Kenangan, rutinitas, maupun harapan yang pernah dibangun bersama seseorang bisa saja masih terbawa dalam aktivitas sehari-hari.
Namun, terlalu lama berpegang pada cerita lama dapat membuat Libra kesulitan membuka ruang untuk pengalaman dan pertumbuhan baru.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Jika sebuah hubungan memang sudah berakhir, Libra dapat mencoba menerima keadaan secara bertahap tanpa terus mencari alasan untuk mengulang kembali cerita yang sama.
Pengalaman dari hubungan terdahulu tetap dapat memberikan pelajaran berharga mengenai kebutuhan, batasan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan berikutnya.
Daripada terus menyalahkan diri sendiri maupun mantan pasangan, Libra dapat mengarahkan perhatian pada hal-hal yang bisa dipelajari dari perjalanan tersebut.
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Jawa Pos
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