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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 23 September 2026 | 19.09 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Rabu, 23 September 2026: Jaga Komunikasi dan Perhatian

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Urusan hati Capricorn pada Rabu, 23 September 2026 mungkin terasa lebih serius dan membutuhkan perhatian lebih dari biasanya.

Bagi Capricorn yang telah memiliki pasangan, hubungan bukan hanya tentang mempertahankan komitmen, tetapi juga memastikan kedua pihak merasa didengar dan dihargai.

Kesibukan serta persoalan pribadi yang belakangan menyita perhatian sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai pertanda bahwa hubungan sedang berada dalam kondisi buruk.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Rabu, 23 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika terdapat hal yang mengganjal, Capricorn dapat membicarakannya dengan tenang agar pasangan memahami perasaan dan pikiran yang sedang dialami.

Kebiasaan terlalu sibuk mengurus tanggung jawab terkadang membuat Capricorn tanpa sadar mengurangi waktu untuk orang terdekat.

Padahal, perhatian sederhana dapat memberikan arti besar dalam hubungan.

Menanyakan keadaan pasangan, mendengarkan ceritanya, atau sekadar menyediakan waktu untuk berbincang dapat membantu mempertahankan kedekatan emosional.

Editor: Novia Tri Astuti
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