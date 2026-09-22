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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 15.25 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Selasa, 22 September 2026: Berani Ungkapkan Perasaan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Selasa, 22 September 2026 mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam menyampaikan perasaan yang selama ini mungkin masih dipendam.

Virgo cenderung mempertimbangkan banyak hal sebelum berbicara karena tidak ingin perkataannya justru menimbulkan persoalan baru.

Sikap hati-hati tersebut memang dapat membantu menjaga komunikasi, tetapi terlalu lama menahan isi hati juga berpotensi membuat hubungan terasa berjarak.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Virgo pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, cobalah mulai membicarakan hal-hal yang selama ini mengganggu pikiran.

Sampaikan perasaan dengan bahasa yang tenang tanpa menjadikan pasangan sebagai pihak yang harus disalahkan.

Percakapan ringan juga dapat menjadi jalan untuk membangun kedekatan tanpa harus selalu menunggu sampai persoalan terasa semakin berat.

Virgo perlu memahami bahwa pasangan tidak selalu mampu mengetahui isi hati hanya melalui sikap atau perubahan kecil yang ditunjukkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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