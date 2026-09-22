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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 15.20 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Selasa, 22 September 2026: Jangan Abaikan Perasaan Sendiri

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Cancer pada Selasa, 22 September 2026 mengajak untuk lebih memperhatikan kebutuhan emosional diri sendiri sebelum terlalu sibuk memahami perasaan orang lain.

Cancer dikenal memiliki kepedulian yang besar terhadap pasangan maupun orang-orang terdekat, tetapi perhatian tersebut sebaiknya tidak membuat kebutuhan pribadi terus berada di urutan terakhir.

Memberikan ruang untuk diri sendiri bukan berarti mengurangi rasa sayang, melainkan membantu Cancer menjaga hubungan agar tetap berjalan secara sehat dan seimbang.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Cancer pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Cancer yang sudah memiliki pasangan, komunikasi terbuka menjadi hal yang penting untuk menjaga kedekatan.

Jangan berharap pasangan selalu bisa mengetahui apa yang sedang dirasakan tanpa penjelasan yang jelas.

Jika terdapat sesuatu yang mengganjal, cobalah membicarakannya dengan tenang sebelum perasaan tersebut berubah menjadi kekecewaan yang semakin sulit disampaikan.

Cancer juga perlu memahami bahwa membantu pasangan bukan berarti harus menyelesaikan semua masalah yang sedang dihadapinya.

Editor: Novia Tri Astuti
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