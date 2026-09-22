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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 15.18 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Selasa, 22 September 2026: Lepaskan Bayang Masa Lalu

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Kenangan tentang hubungan yang pernah dijalani bisa kembali memenuhi pikiran Gemini pada Selasa, 22 September 2026.

Momen indah bersama seseorang dari masa lalu mungkin membuat Gemini kembali merasakan rindu atau bertanya-tanya tentang pilihan yang pernah dibuat.

Perasaan seperti ini sebenarnya wajar, tetapi Gemini perlu berhati-hati agar nostalgia tidak membuat masa lalu terlihat lebih indah daripada kenyataannya.

Setiap hubungan meninggalkan cerita, baik berupa kebahagiaan maupun pengalaman yang mengajarkan banyak hal.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Gemini pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini yang sudah memiliki pasangan sebaiknya tidak membiarkan kenangan lama mengganggu hubungan yang sedang dibangun saat ini.

Membandingkan pasangan sekarang dengan mantan kekasih hanya karena teringat masa-masa indah dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan memicu kesalahpahaman.

Jika masih terdapat emosi yang belum benar-benar selesai, Gemini tidak perlu memaksakan diri untuk segera menentukan sikap.

Editor: Novia Tri Astuti
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