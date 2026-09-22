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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 15.12 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aries Selasa, 22 September 2026: Jaga Kepercayaan dan Komitmen

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Selasa, 22 September 2026 menyoroti pentingnya membangun hubungan berdasarkan rasa percaya dan komitmen yang dijaga bersama.

Perasaan cinta saja belum cukup untuk membuat hubungan berjalan dengan baik jika tidak disertai keterbukaan dan kemauan memahami satu sama lain.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aries pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aries yang sudah memiliki pasangan, jangan mengukur kepedulian hanya dari seberapa sering pasangan memberikan perhatian sesuai harapan.

Setiap orang memiliki cara yang berbeda ketika menunjukkan rasa sayang, sehingga perbedaan cara tersebut tidak selalu berarti kurangnya kepedulian.

Jika ada sikap pasangan yang membuat Aries merasa kecewa, sebaiknya jangan langsung mengambil kesimpulan sebelum mengetahui alasan di baliknya.

Persoalan dalam hubungan akan lebih mudah dibicarakan ketika kedua pihak mampu mengendalikan emosi.

Sampaikan apa yang dirasakan dengan jelas tanpa menjadikan percakapan sebagai ajang untuk saling menyalahkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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