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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 00.25 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Senin, 21 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Senin, 21 September 2026 berkaitan erat dengan kemampuan menjaga keseimbangan antara pekerjaan, tanggung jawab pribadi, dan waktu untuk memulihkan diri.

Keinginan menyelesaikan berbagai urusan dengan hasil terbaik dapat membuat Virgo memberikan tuntutan yang terlalu tinggi kepada diri sendiri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Senin, 21 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika tekanan tersebut terus berlangsung, tubuh dan pikiran dapat mengalami kelelahan yang mungkin tidak langsung terasa pada awalnya.

Karena itu, Virgo tidak perlu merasa bersalah ketika memilih berhenti sejenak dari rutinitas.

Waktu istirahat bukan tanda bahwa Virgo kehilangan produktivitas, melainkan kesempatan bagi tubuh untuk mengembalikan energi setelah menjalani aktivitas.

Gunakan waktu tersebut untuk melakukan kegiatan sederhana yang dapat membantu menciptakan suasana lebih nyaman.

Membaca buku, mendengarkan musik, berjalan santai, atau berbincang dengan orang yang dipercaya dapat menjadi pilihan untuk membuat pikiran terasa lebih ringan.

Editor: Novia Tri Astuti
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