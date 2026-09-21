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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 21 September 2026 | 22.27 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Senin, 21 September 2026: Buka Hati Tanpa Terburu-buru

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Senin, 21 September 2026, membawa suasana yang lebih ringan bagi mereka yang mulai membuka diri terhadap kemungkinan hubungan baru.

Leo yang masih sendiri berpeluang bertemu seseorang yang menarik perhatian melalui pertemuan sederhana atau lingkungan sosial yang biasa dikunjungi.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Leo pada Senin, 21 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Meski ketertarikan mungkin muncul sejak awal, Leo sebaiknya tidak langsung menganggapnya sebagai tanda bahwa hubungan tersebut pasti akan berkembang sesuai harapan.

Berikan waktu untuk mengenal karakter, kebiasaan, serta cara berpikir orang yang mulai mendekat.

Hindari menentukan penilaian hanya berdasarkan penampilan atau percakapan singkat karena seseorang membutuhkan waktu untuk benar-benar dikenal.

Kedekatan yang sehat membutuhkan proses agar kedua pihak dapat memahami kepribadian dan kebutuhan masing-masing.

Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, penting untuk menghindari keputusan atau perkataan ketika emosi sedang tinggi.

Editor: Novia Tri Astuti
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