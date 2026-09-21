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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 21 September 2026 | 22.15 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aries Senin, 21 September 2026: Berani Membuka Hati

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Senin, 21 September 2026, membawa dorongan untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan kepada seseorang yang berhasil menarik perhatian.

Rasa suka yang selama ini disimpan karena takut menerima respons di luar harapan justru dapat membuat Aries terus memikirkan berbagai kemungkinan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aries pada Senin, 21 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika memang terdapat seseorang yang membuat hati tertarik, Aries dapat mulai membangun komunikasi secara perlahan dan natural.

Tidak perlu terburu-buru mengungkapkan seluruh perasaan apabila hubungan masih berada pada tahap saling mengenal.

Percakapan sederhana dapat menjadi awal untuk mengetahui kepribadian, pola pikir, serta cara orang tersebut melihat sebuah hubungan.

Aries juga perlu menyadari bahwa keberanian mengungkapkan perasaan tidak selalu berakhir dengan jawaban yang diinginkan.

Kejujuran tetap penting, tetapi keputusan dari pihak lain juga perlu dihargai tanpa memberikan tekanan.

Editor: Novia Tri Astuti
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