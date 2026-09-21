Kejujuran Jadi Kekuatan, 6 Shio Ini Dipercaya Dikelilingi Rezeki Berkah

JawaPos.com - Dalam tradisi astrologi Tionghoa, shio kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Setiap shio dipercaya mempunyai sifat yang berbeda dan menjadi gambaran mengenai kecenderungan kepribadian pemiliknya.
Salah satu karakter yang sering mendapat perhatian adalah kejujuran. Dalam kepercayaan tertentu, pribadi yang tulus dan dapat dipercaya diyakini lebih mudah membangun hubungan baik sekaligus membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio dengan elemen tertentu yang dipercaya memiliki karakter jujur dan tulus serta kerap dikaitkan dengan datangnya rezeki dan keberuntungan. Berikut daftarnya:
Shio ular kerap mendapat gambaran sebagai sosok penuh strategi. Namun, pemilik shio ular dengan elemen air dipercaya mempunyai pembawaan yang lebih tenang dan mengutamakan kedamaian.
Mereka disebut cenderung menghindari konflik serta berusaha bersikap jujur terhadap diri sendiri. Dalam ramalan, karakter tersebut dipercaya dapat membuka kesempatan baru, termasuk peluang finansial yang muncul secara tidak terduga.
Pemilik shio kuda dengan elemen tanah dipercaya memiliki prinsip kuat dalam menjaga perkataan. Ketika sudah memberikan janji, mereka disebut akan berusaha menepatinya meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan.
Sikap konsisten tersebut membuat mereka dianggap sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Dalam ramalan, kepercayaan dari orang lain kemudian dapat membuka jalan menuju penghargaan, kerja sama, maupun peluang baru.
Shio kambing dengan elemen kayu digambarkan sebagai pribadi yang lembut dan memiliki rasa empati tinggi. Mereka dipercaya kurang nyaman menyembunyikan kebenaran karena memiliki hati yang mudah tersentuh.
Ketulusan dan kepedulian tersebut dianggap dapat membuat mereka memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar. Dalam urusan rezeki, peluang disebut dapat hadir melalui bantuan orang lain maupun kerja sama dalam usaha.
Monyet dikenal sebagai salah satu shio yang sering dikaitkan dengan kecerdasan dan kreativitas. Namun, dalam ramalan ini, elemen tanah dipercaya membuat kecerdasan tersebut berjalan bersama dengan ketulusan.
Pemilik shio ini disebut mampu berkomunikasi secara terbuka sehingga ide dan pemikirannya lebih mudah mendapatkan kepercayaan. Karakter tersebut dipercaya dapat membuka kesempatan untuk menjalin kerja sama dan mengembangkan bisnis.
Shio ayam dengan elemen api dikenal berani mengutarakan pendapat. Mereka dipercaya tidak suka berputar-putar ketika menyampaikan sesuatu dan cenderung berbicara secara terus terang.
Sikap terbuka tersebut mungkin terdengar tegas, tetapi dalam ramalan justru dianggap sebagai salah satu kekuatan mereka. Kejujuran membuat orang lain lebih mudah mempercayai perkataan mereka, yang kemudian dikaitkan dengan berbagai peluang dalam kehidupan.
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