Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Senin, 21 September 2026 | 19.36 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Scorpio (23 Oktober–21 November) dikenal memiliki kemampuan memahami perasaan orang lain. Namun, pengaruh Bulan di Capricorn mengingatkan Anda agar tidak terlalu memasukkan segala sesuatu ke dalam hati.

Jika rutinitas kesehatan yang selama ini dijalani mulai terasa kurang efektif, tidak ada salahnya mencoba pendekatan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda.

Dalam hubungan asmara, memberikan sedikit ruang dan waktu mungkin justru membantu menjaga keseimbangan hubungan.

Dari sisi pekerjaan, peluang baru berpotensi muncul. Tetaplah percaya diri dan jangan ragu mengeksplorasi kesempatan yang datang.

Sementara bagi Scorpio yang sedang bepergian, beberapa kendala mungkin muncul di perjalanan, tetapi situasi tersebut diperkirakan dapat segera teratasi.

Melansir dari laman Astrotalk, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio secara lebih lengkap.

Cinta Scorpio

Pengaruh Venus membuat Scorpio dan pasangan mungkin mulai memikirkan rencana bersama, termasuk investasi atau tujuan finansial yang dapat dilakukan berdua.

Selain membicarakan urusan keuangan, merencanakan perjalanan atau kegiatan istimewa bersama juga dapat memberikan warna baru dalam hubungan.

Memiliki sesuatu yang bisa dinantikan bersama dapat membuat hubungan terasa lebih menyenangkan.

Bagi Scorpio yang sedang menghadapi masalah dalam hubungan, jangan memaksakan keadaan. Memberikan waktu dan ruang bagi masing-masing pihak dapat membantu menciptakan suasana yang lebih tenang.

Keuangan Scorpio

Dalam mengelola keuangan, Scorpio disarankan tidak terlalu mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 21 September 2026 | 19.24 WIB

Ramalan Scorpio Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Waspadai Tekanan Kerja - Image
Zodiak

Ramalan Scorpio Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Waspadai Tekanan Kerja

Senin, 21 September 2026 | 18.21 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Senin, 21 September 2026 | 16.50 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore