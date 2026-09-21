Ramalan Zodiak Scorpio Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Scorpio (23 Oktober–21 November) dikenal memiliki kemampuan memahami perasaan orang lain. Namun, pengaruh Bulan di Capricorn mengingatkan Anda agar tidak terlalu memasukkan segala sesuatu ke dalam hati.

Jika rutinitas kesehatan yang selama ini dijalani mulai terasa kurang efektif, tidak ada salahnya mencoba pendekatan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda.

Dalam hubungan asmara, memberikan sedikit ruang dan waktu mungkin justru membantu menjaga keseimbangan hubungan.

Dari sisi pekerjaan, peluang baru berpotensi muncul. Tetaplah percaya diri dan jangan ragu mengeksplorasi kesempatan yang datang.

Sementara bagi Scorpio yang sedang bepergian, beberapa kendala mungkin muncul di perjalanan, tetapi situasi tersebut diperkirakan dapat segera teratasi.

Melansir dari laman Astrotalk, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio secara lebih lengkap.

Cinta Scorpio

Pengaruh Venus membuat Scorpio dan pasangan mungkin mulai memikirkan rencana bersama, termasuk investasi atau tujuan finansial yang dapat dilakukan berdua.

Selain membicarakan urusan keuangan, merencanakan perjalanan atau kegiatan istimewa bersama juga dapat memberikan warna baru dalam hubungan.

Memiliki sesuatu yang bisa dinantikan bersama dapat membuat hubungan terasa lebih menyenangkan.

Bagi Scorpio yang sedang menghadapi masalah dalam hubungan, jangan memaksakan keadaan. Memberikan waktu dan ruang bagi masing-masing pihak dapat membantu menciptakan suasana yang lebih tenang.

Keuangan Scorpio