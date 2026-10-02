Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu 3 Oktober 2026: Dengarkan Intuisi dan Hindari Risiko

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Ramalan Zodiak Scorpio besok Sabtu 3 Oktober 2026 membawa perhatian pada kondisi emosional, hubungan dengan orang terdekat, keuangan, karier, dan kesehatan.
Scorpio mungkin merasa lebih peka terhadap suasana di sekitar sehingga persoalan kecil di rumah atau dalam hubungan keluarga dapat terasa lebih besar dari biasanya.
Daripada membiarkan pikiran dipenuhi kekhawatiran, gunakan akhir pekan untuk menenangkan diri dan memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan.
Dalam asmara, kesempatan mengenal seseorang baru cukup terbuka bagi Scorpio yang masih sendiri, sedangkan yang sudah memiliki pasangan perlu menjaga komunikasi agar hubungan tetap nyaman.
Keuangan menunjukkan ruang untuk meningkatkan pemasukan melalui usaha dan kerja keras yang selama ini dilakukan.
Namun, karier justru meminta Scorpio lebih berhati-hati dan tidak mengambil keputusan besar secara terburu-buru.
Kondisi kesehatan juga perlu diperhatikan karena kelelahan mental dapat muncul ketika terlalu banyak memikirkan persoalan sekaligus.
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Jawa Pos
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