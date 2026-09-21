Ramalan Zodiak Virgo Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Virgo (23 Agustus–22 September) berpeluang merasakan kondisi pikiran yang lebih tenang hari ini. Pengaruh Bulan di Capricorn membantu Anda melihat berbagai hal dengan perspektif yang lebih ringan.

Jika beberapa waktu terakhir rutinitas Anda sempat berantakan, hari ini menjadi kesempatan untuk kembali membangun kebiasaan yang lebih sehat dan teratur.

Namun, jangan terlalu banyak memberikan janji kepada orang lain jika Anda belum yakin mampu memenuhinya.

Dalam urusan asmara, pertimbangkan setiap keputusan dengan matang sebelum mengambil langkah besar. Sementara itu, kegiatan kreatif dapat menjadi pilihan yang menyenangkan untuk mengisi waktu dalam beberapa hari ke depan.

Ada pula kemungkinan muncul keinginan untuk mengunjungi tempat baru dan mencari suasana berbeda.

Untuk prediksi zodiak Virgo dalam berbagai aspek kehidupan, berikut ramalannya dilansir dari Astrotalk.

Cinta Virgo

Dalam kehidupan asmara, Merkurius mengingatkan Virgo agar tidak terburu-buru menentukan keputusan besar. Sebelum melangkah lebih jauh, tanyakan kepada diri sendiri apakah Anda benar-benar siap menjalani hubungan tersebut.

Tidak perlu mengikuti tekanan dari orang lain. Berikan waktu untuk memahami perasaan dan keinginan Anda sendiri. Jika semuanya sudah terasa tepat, barulah lanjutkan hubungan dengan keyakinan yang lebih kuat.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, komunikasi terbuka dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar disepakati bersama.

Keuangan Virgo

Hari ini menjadi waktu yang baik bagi Virgo untuk mulai merealisasikan rencana keuangan yang selama ini masih berada dalam tahap perencanaan.