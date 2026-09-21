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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 21 September 2026 | 19.28 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 21 September 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius sedang sangat bersemangat untuk beraksi dan berpetualang. Sagitarius mungkin merasa terdorong untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil beberapa risiko. 

Sagitarius juga ingin membuat perubahan besar dalam banyak aspek kehidupan, termasuk hubungan dan profesi. Pilih sesuatu yang menarik dan lakukanlah. Keluar dari zona nyaman pasti akan memberikan beberapa manfaat.

Zodiak capricorn perlu menanamkan kepercayaan diri dan optimisme. Ini adalah waktu yang tepat untuk meminimalkan gangguan, sehingga capricorn dapat berkonsentrasi dan fokus pada tugas. 

Kerjakan satu hal dalam satu waktu, satu langkah dalam satu waktu, dan capricorn akan dapat menyelesaikan tanggung jawab dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, menjadi lebih terorganisir dan sistematis mungkin bermanfaat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Senin, 21 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu berinisiatif dan berani untuk menyampaikan perasaan yang sebenarnya kepada seseorang. Terkait karir, promosi yang sudah lama dinantikan akan membuat karir sagitarius meningkat.

Sementara itu, perawatan yang sagitarius lakukan akhirnya membawa perubahan yang baik pada kulit. Pada ranah keuangan, perbaiki kondisi keuanganmu dengan mengikuti kecepatan kerja yang padat.

Cinta Sagitarius

Hari ini adalah kesempatan bagi sagitarius untuk menyerahkan hati dan jiwa kepada seseorang yang istimewa. Dibutuhkan inisiatif dan keberanian untuk menyampaikan perasaan yang sebenarnya kepadanya. Pastikan bahwa dia memiliki perasaan yang sama dan ini bukanlah hubungan yang sepihak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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