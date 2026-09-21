Ramalan Zodiak Virgo 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)
JawaPos.com - Berdasarkan energi langit saat ini, zodiak virgo mungkin akan melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis atau kesenangan. Kemungkinan besar, perjalanan ini akan mencapai tujuan tertentu.
Jika mengincar promosi, virgo akan berhasil dalam meraih ambisi. Hari ini juga waktu yang tepat jika virgo ingin memulai usaha sendiri.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Senin, 21 September 2026.
Virgo (23 Agustus – 22 September)
Zodiak virgo perlu memanfaatkan pertemuan dengan pasangan untuk saling mengembangkan pemahaman yang baik. Mengenai karir, virgo akan diberi penghargaan atas kinerja yang ditunjukkan baru-baru ini di tempat kerja.
Sementara itu, berhati-hatilah karena virgo rentan mengalami cedera akibat sengatan listrik atau luka bakar ringan. Terkait keuangan, amati pasar saham dan jangan membuat keputusan yang terburu-buru saat ingin melakukan investasi.
Cinta Virgo
Hari ini sangat menjanjikan karena ada indikasi bahwa virgo akan menikmati romansa yang penuh semangat. Oleh karena itu, virgo harus merencanakan pertemuan dengan pasangan. Manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat ikatan dan saling mengembangkan pemahaman yang baik.
Karir Virgo
Virgo mungkin akan terkejut ketika diberi penghargaan atas kinerja yang ditunjukkan baru-baru ini di tempat kerja. Jangan pernah menolak kesempatan yang datang kepadamu karena suatu alasan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022