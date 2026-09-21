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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 21 September 2026 | 19.26 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Berdasarkan energi langit saat ini, zodiak virgo mungkin akan melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis atau kesenangan. Kemungkinan besar, perjalanan ini akan mencapai tujuan tertentu. 

Jika mengincar promosi, virgo akan berhasil dalam meraih ambisi. Hari ini juga waktu yang tepat jika virgo ingin memulai usaha sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Senin, 21 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu memanfaatkan pertemuan dengan pasangan untuk saling mengembangkan pemahaman yang baik. Mengenai karir, virgo akan diberi penghargaan atas kinerja yang ditunjukkan baru-baru ini di tempat kerja.

Sementara itu, berhati-hatilah karena virgo rentan mengalami cedera akibat sengatan listrik atau luka bakar ringan. Terkait keuangan, amati pasar saham dan jangan membuat keputusan yang terburu-buru saat ingin melakukan investasi.

Cinta Virgo

Hari ini sangat menjanjikan karena ada indikasi bahwa virgo akan menikmati romansa yang penuh semangat. Oleh karena itu, virgo harus merencanakan pertemuan dengan pasangan. Manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat ikatan dan saling mengembangkan pemahaman yang baik.

Karir Virgo

Virgo mungkin akan terkejut ketika diberi penghargaan atas kinerja yang ditunjukkan baru-baru ini di tempat kerja. Jangan pernah menolak kesempatan yang datang kepadamu karena suatu alasan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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