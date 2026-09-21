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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 21 September 2026 | 19.20 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Peluang mungkin datang menghampiri zodiak gemini dari sumber yang tak terduga. Gunakan intuisi untuk mengikuti petunjuk potensial. Properti tampak sangat menjanjikan untuk mewujudkan keuntungan finansial saat ini. 

Ikuti firasat dan lihatlah apa yang terjadi. Jangan biarkan kehati-hatian menghambatmu karena hari ini bisa jadi sangat luar biasa.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Senin, 21 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Berhati-hatilah karena masalah muncul dengan pasangan karena zodiak gemini tidak dapat memenuhi komitmen yang dibuat. Terkait karir, cobalah memanfaatkan semua bakat yang dimiliki untuk mencapai tujuan.

Sementara itu, gunakan sabuk pengaman atau kenakan helm untuk menghindari kecelakaan saat berada di jalan. saat mengendarai kendaraan roda dua. Terkait keuangan, hindari berspekulasi dan lakukan riset mengenai semua pilihan sebelum berinvestasi.

Cinta Gemini

Masalah muncul dengan pasangan karena hal-hal kecil. Gemini mungkin juga tidak dapat memenuhi komitmen yang telah dibuat, sehingga menimbulkan gesekan. 

Masalah sosial akan benar-benar menjadi penyebab hari yang menantang dalam banyak hal. Pernikahan yang terjadi, terutama yang tidak mendapat restu dari keluarga dekat, juga mungkin akan menghadapi masalah.

Karir Gemini

Editor: Setyo Adi Nugroho
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