Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kehidupan rumah tangga zodiak leo baru-baru ini dilanda serangkaian masalah yang mungkin membuat kesal. Hari ini baik untuk meluruskan kesalahpahaman dan menyelesaikan kesulitan.

Semua upaya rekonsiliasi akan membuahkan hasil. Setelahnya, banyak orang akan berbondong-bondong mendekati leo karena sikap yang ceria.

Energi positif dan ketenangan mungkin akan hadir dalam hidup zodiak virgo. Virgo mungkin sedang dalam keadaan pikiran yang rileks saat ini, dan pikiran juha mulai teratur.

Jika ada masalah serius, virgo akan segera mendapatkan kejelasan. Virgo akan dibimbing menuju kesuksesan jika tujuan dan ide yang dimiliki sudah teratur.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Senin, 21 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Kehadiran pasangan memungkinkan zodiak leo untuk menikmati keajaiban cinta dan mendapatkan pengalaman cinta. Terkait karir, bersiaplah karena leo mungkin akan mendapatkan kenaikan gaji atau promosi yang telah diperjuangkan.

Sementara itu, sebaiknya leo menghindari mengemudi karena kecelakaan sangat mungkin terjadi. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan dan lakukan riset sebanyak mungkin sebelum berinvestasi.

Cinta Leo