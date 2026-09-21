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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 21 September 2026 | 23.40 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Selasa, 22 September 2026: Percaya Diri dan Atur Langkah

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius besok, Selasa, 22 September 2026, mengajak Anda untuk lebih percaya pada keputusan dan perasaan yang muncul dari dalam diri.

Aquarius tidak perlu selalu mencari pengakuan dari orang lain ketika sedang menentukan arah kehidupan.

Pengalaman yang kurang menyenangkan juga dapat dijadikan pelajaran agar kesalahan serupa tidak kembali terulang.

Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kondisi tubuh menjadi hal yang tidak boleh diabaikan, termasuk dengan mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung terlalu banyak gula.

Sementara itu, urusan asmara mengingatkan Aquarius agar lebih terbuka mengenai harapan dan batasan yang diinginkan dalam sebuah hubungan.

Jangan menerima keadaan yang membuat diri sendiri merasa tidak dihargai hanya karena takut kehilangan seseorang.

Dalam karier, Aquarius perlu mulai memikirkan langkah berikutnya dan menentukan arah profesional yang ingin dicapai.

Pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian agar kondisi keuangan tetap terarah, terutama jika ada rencana melakukan perjalanan dengan biaya terbatas.

Editor: Novia Tri Astuti
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