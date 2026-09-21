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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 21 September 2026 | 23.35 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Selasa, 22 September 2026: Jujur pada Perasaan dan Waspada

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces besok, Selasa, 22 September 2026, mengajak Anda untuk lebih berani mengungkapkan perasaan yang selama ini mungkin disimpan sendiri.

Memendam persoalan terlalu lama dapat membuat pikiran terasa semakin berat, terutama ketika Pisces tidak memiliki ruang untuk berbicara secara terbuka.

Percakapan yang jujur dengan orang terdekat dapat membantu menghadirkan kelegaan sekaligus membuka sudut pandang baru.

Selain memperhatikan kondisi emosional, Pisces juga perlu memberikan waktu yang cukup untuk beristirahat dan menjaga kesehatan.

Dalam urusan finansial, kewaspadaan menjadi hal penting karena tidak semua tawaran yang terlihat menguntungkan benar-benar dapat dipercaya.

Sementara itu, peluang untuk berkembang dalam karier masih terbuka selama Pisces bersedia meningkatkan keterampilan dan tidak berhenti belajar.

Dalam kehidupan asmara, keterbukaan dapat membantu hubungan menjadi lebih dekat, terutama ketika kedua pihak bersedia mendengarkan tanpa terburu-buru memberikan penilaian.

Pisces juga diingatkan agar tidak membandingkan pencapaian pribadi dengan perjalanan orang lain karena setiap orang memiliki waktu dan rencana yang berbeda.

Editor: Novia Tri Astuti
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