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Leni Setya Wati
Senin, 21 September 2026 | 18.38 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Gemini (21 Mei–21 Juni) disarankan meluangkan lebih banyak waktu untuk diri sendiri hari ini.

Kesibukan dan berbagai pikiran yang menumpuk mungkin membuat Anda membutuhkan waktu untuk beristirahat dan menenangkan pikiran.

Jika tubuh terasa lelah, jangan abaikan pola makan dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Jaga kebutuhan tubuh dengan baik dan jangan terlalu memaksakan diri.

Dalam urusan asmara, Gemini sebaiknya tidak terburu-buru. Biarkan hubungan berkembang secara alami tanpa memberikan tekanan berlebihan.

Sementara dalam pekerjaan, cobalah mengesampingkan berbagai persoalan sejenak dan gunakan waktu hari ini untuk memulihkan energi.

Bagi Gemini yang memiliki rencana bepergian, perubahan jadwal mungkin saja terjadi. Meski awalnya tidak sesuai rencana, perubahan tersebut justru berpotensi membuat perjalanan menjadi pengalaman yang berkesan.

Yuk simak ramalan lengkap zodiak Gemini pada Selasa, 22 September 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Gemini

Editor: Novia Tri Astuti
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