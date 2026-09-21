Ramalan Virgo Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Jangan Abaikan Saran Orang Terdekat

JawaPos.com - Ada kejutan yang perlu diantisipasi Virgo pada pekan ini, 21-27 September 2026.

Beberapa situasi mungkin membuat Virgo harus mengorbankan sebagian kenyamanan dan menghadapi tekanan dengan lebih tenang.

Menariknya, saran dari orang terdekat justru dapat membantu Virgo menemukan jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Virgo disarankan tidak menghadapi semuanya sendirian.

Saran dari teman dekat atau orang yang dipercaya dapat membantu melihat persoalan dari sudut pandang berbeda.

Dengan perencanaan yang baik dan komunikasi yang terbuka, berbagai urusan diharapkan dapat berjalan lebih terarah.

Berikut ramalan lengkap zodiak Virgo pada minggu ini 21-27 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, tekanan pekerjaan dapat membuat Virgo merasa lebih mudah lelah atau stres. Banyaknya tugas yang harus diselesaikan membutuhkan pengaturan waktu yang baik.

Buatlah jadwal kerja secara teratur dan tentukan pekerjaan yang perlu diprioritaskan.

Hindari menunda tugas karena dapat membuat beban pekerjaan semakin berat. Perencanaan yang matang dapat membantu Virgo menyelesaikan tanggung jawab dengan lebih efektif.

2. Cinta

Kondisi pikiran yang kurang tenang dapat memengaruhi hubungan asmara. Virgo mungkin lebih mudah salah memahami perkataan atau sikap pasangan ketika sedang banyak pikiran.

Karena itu, komunikasikan perasaan secara jelas kepada pasangan. Jangan menyimpan masalah terlalu lama atau membiarkan asumsi berkembang. Sikap terbuka dapat membantu menghindari kesalahpahaman.